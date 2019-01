ARVUSTUS | Kanal 2 näitab "Hensugusta show"-ga, et on täiesti põhja käinud: Margna ja Jõekalda asemel suudetakse pakkuda värisevate kätega lapsstaari 

Seda klippi oli lihtsalt masendav vaadata. Seda, et Kanal 2 raha otsas on, ei saa vist muul moel paremini demonstreerida kui “Hensugusta showga”. Ega odavamalt vist ühte telesaadet toota saagi: leia nurgake, kuhu green-screen üles lüüa, sinna peale lase mingil tüübil teha keskpärane kujundus, palka omale saatejuhiks mingi noor teismeliste austajatega vello, kes elus arvatavasti päevagi tööl pole käinud (sest andeks, aga juutuubi videote tegemist väga tööks nimetada ei saa) ja kes seetõttu iseenda alandamise eest kuskil saates palju raha ei küsi.

Leia internetist aastaid vanad naljavideod ja pane tüüp kommenteerima. Sinna taustaks lisa veel võlts naermine, sest muidu ei saa televaatajad aru, et tegu on päriselt naljasaatega, mis peaks naerma ajama. Kogu see kompott oli noortekeeli kokku ülimalt cringe.

Vau, lihtsalt vau. Ma tõesti ei suuda välja mõelda, mis Kanal 2 peas oli, kui nad arvasid, et sellise saate tegemine hea mõte on. Mis seal programmikoosolekul võis toimuda? “Jaa, võtame selle Hensugusta sealt YouTube’st endale saatejuhiks! Noortele läheb see tüüp ju sajaga peale! Noh, ja võtame siis need viral naljavideod ja ongi megasaade ju!”

Jeebusmaria! Kui see on Kanal 2 katse enda teleauditooriumit noorendada ja kõik need muidu YouTube’i ja Netflixi vaatavad noored enda kanalit vaatama saada, siis andeks, aga ma ei usu, et see plaan kuidagi moodi läbi võiks minna. Esiteks, need Hensugusta fännid vaatavad nagunii tema YouTube’i kanalit edasi. Vaevalt, et sellepärast nad nüüd õhtuti spetsiaalset Kanal 2-te hakkaks vaatama, et näha, kuidas see 16-aastase välimusega poiss seal nalja üritab teha.

Teisalt on see üritus ämber ka seetõttu, et täiskasvanud inimesed, kes vahel televisioonist midagi mõistlikku ja meelelahutuslikku tahavad vaadata, ei suuda ära imestada, mis k*radi s*tt see nüüd on. Kuidas peaks täiskasvanud inimesele meeldima, et mingi värisevate kätega suvaline noormees fail-videote taustal nalja üritab teha? Kas tõesti arvab Kanal 2, et see tüüp suudab asendada Eesti parima teleduo Teet Margna ja Kristjan Jõekalda?!

Kuigi kodumaist televisiooni ma vabatahtlikult ei vaata ja seda vaid töökohustuse korras vahel tegema pean, vaatan ma eesti telemaastiku muutumist põnevusega. See meenutab tõesti olukorda, kus rahvas mõtleb, et “enam hullemaks ju minna ei saa” ja siis tuleb Kanal 2 ja näitab, et eeeee, saab küll. Varsti hakkab Kanal 2st veel ühe “influenceri”, Palja Porgandina tuntud Merilin Taimre saade (Merilini kohta ei ole mul midagi halba öelda, ta on tegelikult hästi tore neiu). Kas Kanal 2 plaan ongi kõik Eesti sotsiaalmeediakuulsused oma ekraanile tuua?

Ma väga loodan, et mitte sest 1) keda huvitavad mingid sotsiaalmeediastaarid? 2) neil on juba platvormid olemas, kus nende vastu huvi tundvad inimesed ennast nende tegemistega kursis saavad hoida. Televisioon peaks kandma siiski mingisugust lisandväärtust. Televisioon peakski olema tehtud suurema eelarvega, kui YouTube, ja suuremate isiksustega, kui mingi suvaline 40 000 lapsjälgijaga noormees.