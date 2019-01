Guido Kangur sarjast „Sild”: teeb kurvaks, kui Eesti telekanalis kõlab täiesti arusaamatu eesti keel 

Kangur nägi sarja lõppversiooni koos teiste televaatajatega neljapäeval telerist. „Ega ma sellega väga rahul ei ole. Kõige ebaprofessionaalsem moment on muidugi eesti keele kõlamine. Kuid sari on ju Venemaa televisiooni jaoks tehtud. Venemaa versioonis on eestikeelsele tekstile venekeelne tekst peale loetud ning selle alt on eesti keelt lihtsalt natuke kuulda. Kui käisin tekstilõike peale lugemas, siis nii palju, kui ma neid juppe nägin, see üldse ei häirinud. Kuid sarja tegijad oleksid pidanud ikkagi nii palju vaeva nägema, et lasta Eesti televaatajate jaoks eestikeelne tekst peale lugeda,” tõdeb ta.

Kangur puutus venelannast näitlejaga ka võtteplatsil kokku ning tal jagub naise jaoks vaid kiidusõnu. „Ta on ääretult tore inimene, meil tekkis väga hea klapp. Temaga oli alati tõeliselt tore kokku saada. Samamoodi Mihhail Porotšenkoviga (mängib sarjas Vene politseiuurijat Maksim Kazantsevi – T.J.). Kõik, mis võtteplatsil toimus, oli ääretult sümpaatne. Aitasin ja nõustasin Ingeborgat nii palju, kui sain, kuid mul ei olnud erilist perspektiivi, sest ta ju ei osanud eesti keelt. Ma võisin lihtsalt öelda, et öelgu mõne keerulise sõna asemel lihtsam, aga ma ei saanud talle oluliseks abiks olla,” tõdeb mees.