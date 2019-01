Eesti „Rakett 69” alustab üheksanda hooajaga Toimetas Terttu Jazepov , täna, 12:32 Jaga:

"Rakett 69" Pomomaterjal

Laupäeva õhtul kell 19.30 astuvad ETV ekraanil võistlustulle 30 taibukat noort, et püüda edasipääsu “Rakett 69” lõppvõistlusele, mille võitjat ootab 10 000 eurone teadusstipendium. 5. jaanuaril startiv “Rakett 69” alustab Ahhaa teaduskeskuses, kus saavad kokku eelvoorudest valitud 30 taibukat Eesti noort, saatis pressiteate ERR-i kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe. “Juba üheksandat hooaega otsime noori, kellel teadmised panevad silmad särama, kes suudavad inspireerida kõiki teisi enda ümber ning tuua eesti teadusesse uusi tuuli,” on saatejuht Aigar Vaigu uueks põnevaks hooajaks valmis. Tänase avasaate lõpuks selguvad need 15 noort, kes pääsevad “Rakett 69” üheksandale lennule võistlema 10 000 euro suuruse teadusstipendiumi nimel. Põhivõistlusele pääsemiseks ootab noori teaduslabürindis ees neli ülesannet, mis panevad proovile nende teadmised, oskused, loogika ja loovuse. Kiire taibu kõrval võib määravaks osutuda aga hoopis hea pingetaluvus, et võistlusolukorras mi