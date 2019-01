VIDEO | Janno Põldma: me ei mõelnud enam täispikale Lotte-filmile 

"Ja nüüd? Mis siis nüüd teha? Kuhu edasi? Ega me ei saa ju seisma jääda," lisab Ernits, et ei tea, mida pärast filmi linastumist peale hakata. Janno Põldma tõdeb, et enne esilinastust oli närv sees, kuid nüüd on tunda, et närveerimine on kadunud.

Põldma tõdeb, et täispika joonisfilmi tegemine on kulukas. "Eelarve on päris suur, sest see on käsitöö. Protsess kestab kolm ja pool aastat. Nägime, et kinol ei ole nii palju raha, see on täitsa mõistetav, ja et me ei saa eelarvet kokku. Ega me ei mõelnudki enam täispika filmi peale, mõtlesime muudele asjadele. Kuid meie õnneks sai Eesti Vabariik 100aastaseks ning kuulutati välja täispikkade stsenaariumite võistlus. Kogenud meestena tundsime, et siin lõhnab selle järele, et võiksime ka midagi pakkuda, äkki õnnestub."