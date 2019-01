Katrin Lust Evelinile pühendatud saatest: kui lõpukaadrite ajal ärkasin, hakkasin naerma 

Lust tõdeb, et vaatas saadet hüpnotiseeritult ja sügavalt keskendunult ja kui ta lõpukaadrite ajal ärkas, hakkas ta naerma. Teleajakirjanikuna oleks tema lõpu lühemaks lõiganud: "Kahtlemata iga naine on väga ilus ja seda ilu tuleb presenteerida ja sellest rõõmu tunda ja peamine on, et Evelin ise rahule jäi. Ma mõtlesin, kuidas ma oleks ise seda teinud ja kui ta läks sinna vette, mina oleks seal lõpetanud."