Saated Marii Karell: kahju, et ERR raiskas raha ja ressurssi Vahur Kersna saate peale Toimetas Andra Nõlvak , täna, 13:11 Jaga:

Marii Karell Tiina Kõrtsini

„Maksumaksjana on mul kahju, et ERR raiskas raha ja ressurssi Vahur Kersna tehtud saate “Nähtus nimega Evelin” peale. Vaatajana on mul kahju, et ma oma aega selle saate vaatamise peale kulutasin,” kirjutab Diktori toimetaja Marii Karell.