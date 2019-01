KUIDAS MEELDIS? Evelin Ilves avas vestluses Vahur Kersnaga skandaalse suudluse tagamaad 

"See oli õudusunenägu!" kirjeldas ta abielulahutuse protsessi, lisades, et mingiteks läbirääkimisteks aega ei olnud.

Tutvumist eksabikaasaga meenutab ta aga vaid ilusate sõnadega. „See oli armumine esimesest silmapilgust. Kui ma poleks seda ise kogenud, ei usuks, et see olemas on. Arvaksin, et see on romantika," naeris naine.