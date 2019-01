Sarjad VAATA JA IMESTA! Narva sild monteeriti sarja tarbeks kümme korda uhkemaks! Televeeb , täna, 09:46 Jaga:

Õhtulehe kollaaž

Eile esilinastus teleekraanil kaua oodatud Skandinaavia detektiivisarja põhjal tehtud vene-eesti verisoon "Sild". Sari algab sellega, et Eesti ja Venemaa vaheliselt Narva jõe sillalt leitakse naise surnukeha, mis on asetatud täpselt riigipiirile nii, et üks kehapool jääb Eesti ja teine Venemaa poole. Küll aga tekitab imest see, et kõnealune sild näeb sarjas välja mitu korda uhkem, kui päris elus.