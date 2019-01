Evelin Ilves plahvatuslikust suudlusest: see oli tähelepanuta jäänud abielunaise appikarje

2013. aastal disainis Xenia Joost kleidi, mis tekitas taas skandaali. Siis otsustas Evelin, et järgmise disainib ta ise.

Kõige värskemad Televeebi uudised otse sinu postkasti „Eestis on selline mentaliteet, et naine käib mehest kaks sammu tagapool ja räägib siis, kui kana pissib,” sõnab Evelin, selgitades, et ta ei kartnud suud pruukida. Ka Toomas toetas teda. Uued skandaalid ei lasknud ennast oodata. Peagi puhkes Kalevi kommi skandaal. Lisaks arstide enda tervislik seisund ja eeskujuks olemine.

Kui Toomase esimene presidendiaeg hakkas lõppema, lootis Evelin, et teist ei tule. „Ma ei käinud ju kuskil kaasas. Ma olin kuus nädalat Ärmal, tegin maatööd,” tunnistab ta, et pages maale ja lõpuks lihtsalt leppis sellega, et ilmselt tuleb taas selles rollis jätkata.

„Mina olen kogu aeg olnud iseseisev inimene ja see on minu jaoks olnud ülitähtis. See on see, mis mind ahistama hakkas. Et sa ei ole vaba oma valikutes,” selgitab ta, miks talle see roll vastukarva oli.

„Ma ei mäleta, millal see oli, aga ma tundsin et mul saab jaks otsa ja ma ei saanud seda tähelepanu, mida mul vaja oli,” meenutab ta, lisades, et ta ei tea millal ja kuidas Ieva mängu tuli. „Sellel teemal pole minul midagi öelda,” tunnistab ta, et sai Ieva olemasolust teada meedia vahendusel.

„See oli tähelepanuta jäänud naise appikarje, mitte tahtlik otsus midagi lõpetada,” selgitab ta kurikuulsat katusesuudluse skandaali.