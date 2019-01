Telesari „Sild“: MIKS ometi pandi eestlannast detektiivi mängima leedulanna, kelle eesti keele pusimist piinlik kuulata on?

Kas dektetiiv Veermaa oli hoopis rikki läinud emaplaadiga robot?

Teiseks jälgisin ma avaosas näitlejatööd. Kahjuks mitte ükski näitleja suure näitekunstiga ei hiilanud, kuid noh, ehk hooaja peale asi paraneb. Kõik avaosas nähtud karakterid olid kui ühe puuga löödud – depressioonis, külmal maal elavad kalanäoga inimesed. Ainsa värske tuuleiilina mõjus mulle Elina Purde, kelle näolt avaosas vist ainsana muige või naeratuse moodi grimmassi võis leida. Kuigi jah, Purde kehastatud uurija Rüütel meenutas nii välimuselt kui iseloomult algul koheselt tema „Kättemaksukontori“ iseloomukat rolli.

Eriliselt häiris mind kahjuks taas Dapkūnaitė. Tekkis kaks küsimust, et 1) kas ta on robot 2) kui ei ole, miks ometi ta robotit mängima pandi? Võib eeldada, et sarja tegijate idee oli dektetiiv Veermaast teha karm, konkreetne, isegi maskulliine dektetiiv, kes nalja ei tee ja karmi politseitööd ei karda. Kahjuks on tulemus piinlikult halb, sest dektetiiv Veerma näeb välja ja käitub sarjas konkreetselt kui robot. Intonatsioon, hääle tämber – kõlab kui Google tõlkeprogrammis kõnelev tädi, kehakeel ja käitumine on veel robotlikum kui humanoidrobot Sophial.

Tekib küsimus, et miks dektetiiv Veerma tegelaskuju niimoodi loodi? Ilmselgelt soovitakse seriaalis vastandada kahe riigi rahvuse erinevuseid, kuid kust otsast on eestlased sellised kui dektetiiv Veerma? See on lausa veidi solvav, et kui see seriaal nüüd idanaabrite juures või kuskil mujal välisriigis eetrisse läheb, tekibki eestlastest selline stereotüüp. Samal ajal kui Venemaa uurijat Maksim Kazantsevit mängib inimliku, armsa ja hajameelse pereisana Mihhail Porechenkov.