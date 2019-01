VIDEO | Evelin Ilves: armusin Toomasesse esimesest silmapilgust, pauhti!

Evelin Ilves meenutab klipis 1997. aasta volbriööd, mil kohtus oma endise abikaasa ja Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvesega. "See oli armumine esimesest silmapilgust. Kui ma poleks seda ise kogenud, ei usuks, et see olemas on. Arvaksin, et see on romantika," naerab Ilves. "