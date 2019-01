TV3 VIDEO | „Minu imeline muutumine“ tuleb taas! 

Uue hooaja lood keskenduvad varasemast rohkem meditsiiniliste probleemide lahendamisele. Ave on lapsest saati kannatanud koledate lillakassiniste laikude pärast, mis katavad tema nägu ja kaela ning mille raviks on seni Eestis puudunud teadmised. Arenenud lasertehnoloogia abil õnnestus laigud eemaldada, mis on ainulaadne sündmus Eestis. Inga sündis ebasümmeetrilisena, sealhulgas näost ja ka tema kehapooled on erineva pikkusega, erineva suuruse ja kujuga rindadest rääkimata. Lisaks on tal mõlemal jalal neli varvast. Lisaks jõuavad vaatajate ette lood eaka naise nooruslikumaks daamiks muutumisest ja ühe tüdruku printsessilikult ilusaks naiseks saamisest. Uue hooaja esimene muutuja on 142 kilone üksikema Merike Võrumaalt.