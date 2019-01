Püstijalakoomik Rauno Kuusik saatest “Elu parim nali”: tore võimalus näidata, et ETV suudab kõige paremini täita eetriaega absoluutselt mitte millegagi 

Ilmselt oli saade oma formaadilt säärane — kuulsalt inimeselt küsiti “Mis ETV-s näidatud asi sind naerma on ajanud?”. Kuulus inimene vastas ja kui see saade või salvestus on arhiivis olemas, siis näidata mõne minutiline klipp sellest ja mindi järgmise kuulsuse juurde ning korrati eelnevat tegevust. Tore võimalus näidata, et ETV suudab kõikidest telekanalitest kõige paremini täita eetriaega absoluutselt mitte millegagi. Siinkohal soovin head uut aastat selle saate vaiksele kangelasele, ERR-i arhiivile.