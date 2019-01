Mallukas Normanni paroodiast: visuaalselt suutis ta mu kenasti välja mängida 

"Ma ei leia isiklikult üldse, et see solvav oleks olnud, sest Normann on igati hea parodeerija. Ja no visuaalselt suutis ta nii minu kui Kardo kenasti välja mängida. Ma ise seda küll ei osanud oodata, et keegi meid kuskile aastalõpuprogrammi paneb, aga väga vahva ju, et pandi," muljetas Mallukas, ent lisas, et siiski sisaldas "Edekabelis" talle pühendatud saatelõik absoluutselt iga stereotüüpi, mis ta enda kohta kuulnud on, eriti toodete tasuta saamist ja promomist.