LUGEJA UNISTUS TÄITUS: nägin lõpuks telekast Patust Poolt 

Ja ohhoo - Kanal 2-s oli kella ühe paiku pooleli Meie Mehe kontsert, kus astus üles ka Patune Pool, keda olen tahtnud ammu kuulata. Kuidagi on mul olnud kuulmata ka kõik nende laulud, millest on kirjutatud kui megahittidest.

Ja kas see oli nüüd joodud vahuveinist – aga Patune Pool polnudki nii hull, kui võiks nende üle ilkumisest arvata. Sünne Valtril on ju omapärane hääl ja ta ei ole liiga peen rahvale võõras staar. Usun, et mõistan, miks ta meeldib nii paljudele (ja miks ta nii paljudele ei meeldi). Ohh, muidugi tundus tümps primitiivne ja laulusõnad imelikud. Kuid ansamblist palju huvitavam oli ju jälgida publikut, kes möirgas kaasa “Tõmban su hoovi” ja muid toredaid sõnu. Nägin, et kuskil on inimestel olnud tore ja lõbus, aga mind seal ei olnud.