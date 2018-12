ARVUSTUS | „Hommik kaksikõde Anudega“ ajas kohe hommikul pea sassi 

Seejärel läheb asi jõnksu. Sõna saavad Eesti koomikud Märt Avandi ja Ott Sepp, kes keskenduvad suvisele filmitööle pealkirjaga „Johannes Pääsukese tõeline elu,“ mis ütleb ära, et linale on jõudmas kodumaine lugu Eesti esimesest režissöörist Johannes Pääsukesest. Selliste meeste puhul ei saa muidugi küsimata jätta, millal tuleb tagasi ekraanile „Tujurikkuja“, mis meestele annab otsekohe kätte tee selle teemaga flirtimiseks ja nööri venitamiseks. Et kas siis tuleb ikka kunagi ekraanile tagasi või mitte? Ja milline oli ikkagi kunagi parim seketš? Tagasihoidlikkuse mantlit kiiresti seljast visates tunnistab Märt, et küllap selleks oli „Eesti ujumine“. Järgmine ülesastumine tandemilt Ervin Lillepea ja Siiri Känd toob vaataja justkui vee alt taas värske õhu kätte, kui kaamera ees on Siiri Känd ja Ervin Lillepea. Osa eelmisel päeval kapsapliidi taga nõrkemiseni seismisest või lihtsalt aastalõpu sisseõnnistamisest ajataju kaotanud vaatajaist ei saa enam üldse aru, kas tegemist on hommiku või pärastlõunaga, kui Vikerraadio pühapäevases soovikontserdisaates kõlab kohustuslik „Tule õeke!“, mida, nagu saates selgub, on duett laulnud juba 35 aastat!