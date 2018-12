Mart Sander: "Litside" teine hooaeg on plaanis, kuid mitte TV3 eetris 

Televaatajate huvi teise hooaja vastu on ilmselgelt olemas, kuid ei leidu telekanalit, kes seda osta sooviks. Nüüd on Sanderil aga positiivseid uudiseid jagada. ““Litside” sarja saatus ei ole ilmselt edaspidi seotud TV3-ga vaid konkureeriva kanaliga, kus on palju entusiasmi ning ka tootmisvalmidus. Seega usun, et ka teine hooaeg on plaanis!” lubab ta.

“Maailma suurimas online-filmiportaalis IMDB on “Litsid” praegu eesti teleseriaalidest kõige kõrgema rahvusvahelise reitinguga - 8,8 punkti. Muuseas, täpselt sama reiting on ka ülimenukal ajaloosarjal “Downton Abbey”. Võrdluseks võib tuua, et riigirahadel valminud “Panga hinne on vaid 6,1,” tunneb Sander oma seriaali üle ilmselgelt suurt uhkust.

“See on ainus telesari, millele on loodud massiivselt palju originaalmuusikat – nii laule kui orkestrisüite. Helilooja olen ise. Fantastiline oli ju ka see, et meil oli näitlejate hulgas väga häid lauljaid,” kiidab Sander.