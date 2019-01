„Pealtnägija“ tõi vaatajateni võikad lood vanurite kallal vägivallatsevatest lastest

„Voodihaigeteni jõuab politsei väga harva, sest nagu te ise aru saate, siis voodihaige inimene ei teavita üldjuhul kedagi sellest, et tal on mured. Voodihaigete vanurite puhul on tihti ka süütunne, et nad on oma lastele suureks koormaks ja väga tihti õigustatakse sellega ka vägivalda,” ütleb Politsei- ja piirivalveameti piirkonnavanem. „Väga raske on teha tööd ohvritega, kes on olnud pikka aega vägivaldses suhtes. Tihti tuleb ette, et nad ei tahagi lahendust, see ongi nende jaoks turvaline elukeskkond, nad on sellega harjunud ja see on stabiilne. Nad teavad, mis vägivalda vallandab ning kuidas olla nii, et saada vähem vigastusi,” lisab ta.