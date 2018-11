Kahtlased sündmused Keskerakonna endise peamaja müümisel: kas Keskerakonna juhitud linnavalitsus tegi maja ostnud soome ärimehele selle eest teisigi teeneid? 

Hinnaga seoses ei taha vaibuda jutt, et see hind oli kõrgem turuhinnast, ehk sinna oleks justkui mingi raha juurde kirjutatud. “See on puhas spekulatsioon. Asjal on turuhind, teada on, tänaseks on see kinnistu edasi müüdud tervikuna. Ma ei oska öelda, mis on turuhind. Turuhind on kahe poole kokkulepehind ja oli kaks konkreetset ostjat, kes seda soovisid, ühega tehing realiseerus lõpuni. Mis tähendab oli suur hind?!” pärib Korb.

“Pealtnägija” aga avastas linna enda dokumendiregistrist kinnisvarabüroo Uusmaa akti, kus hinnatakse kinnistu tervikhinnaks 2,6 miljonit eurot, ehk 300 000 vähem kui lõpuks saadi. Sealjuures on Keskerakonna osahinnaks 1,4 miljonit, kuigi tegelikult saadi 1,8 miljonit.

“On tehtud vähemalt kolm hindamisakti, need on tehtud erineval ajal, meie tegime müügiotsuse, kõige viimase hindamisakti järgi, mis tol hetkel erakonna käes oli. See oli tehtud vahetult enne müügitehingut ja see määras hinna. Meie hindamisakti järgi meie osahind oli 2 miljonit. Ehk me müüsime odavamalt, kui meie hindamisakt seda rääkis,” väidab Korb hoopistükkis.

Arusaamatu on, kust pärineb Korbi kahe miljoni jutt, sest Keskerakond saatis hiljem ekspertiisakti, kus erakonna osahinnaks üksinda müües on toodud hoopiski 935 000 eurot, ehk poole vähem, kui lõpuks saadi. Samas aktis on kogu maja hinnaks koos müües arvutatud 2,9 miljoni eurot, ehk summa, mis tegelikult maksti.

Kriitikud ütlevad isegi seda, et lisahinda olid ärimehed sisse pannud raha, kel oli vaja häid suhteid linnaga hoida. “Ma ei oska seda kommenteerida, kust need jutud tulevad. Kindlasti iga olukord või situatsioon tekitab pahatahtlikud jutud, aga mina lükkaks need ümber,” vastab süüdistustele Korb.

Nagu Soomes ilmsiks tulnud kahtluse kohta selgus, käis täpselt samal ajal Noortefondi väidetav rüüstamine täistuuridel. “Kinnisvara tehingu hetkeks sellest ei olnud ühtegi sõna, või ühtegi küsimust. Sellest ei ole keegi kirjutanud, seda ei oleks kuskilt võimalik olnud teada. Mis tegelikult toimub selle fondiga, ongi teatud protseduurid ja menetlused, et selgust saada. Kui need protseduurid on läbi, siis selgub. Kindlasti ei ole asi seotud kinnisvara ostuga või Keskerakonnaga kuidagi,” selgitab Korb.

Autio ütles, et kasutas tehinguks pangalaenu ning tegu oli tavalise kinnisvara tehinguga, mille tagant ei tasu luukeresid otsida. Autio sõnul on ta ärimees, kes pole huvitatud avalikust tähelepanust, sestap ei kommenteeri ta ka tehinguid. Kuid tema sõnul on need kooskõlas kohalike seaduste ja äritavaga ning notarite ja audiitorite kontrollitud.