Tähelepanu, "Breaking Badi" fännid! Tulekul on mängufilm! 

Variety kinnitusel on veel pealkirjata filmil armastatud sarjaga "Breaking Bad" kindlad sidemed, kuid midagi täpsemat polevat linateosest teada. Teada pole ka seda, kas tulekul on tele- või kinofilm. Kuid Gilligan sõlmis juulis kolmeaastase lepingu Sony TV-ga.

Albuquerque väljaanne Albuquerque Journal teab kirjutada, et võtted algavad just selles New Mexico linnas juba novembris. Sealsamas vändati omal ajal "Breaking Bad". Tegevuse keskmes olla keegi röövitud mees ning tema põgenemine.