Halenaljakas äpardus: Mallukas pöördus EMO-sse, kuna arvas, et hakkab sünnitama, tegelikkuses oli ta hoopis püksi pissinud 

Malluka ja tema pere sügis on kulgenud kasvava beebikõhu tähe all. Esimene valehäire, et sünnitus kohe algab, on juba olnud. “Mul tekkis kahtlus, kas ma pissin püksi või tilgub midagi olulisemat ja käisin erakorralises. Aga selgus, et siiski pissisin püksi,” naljatleb Mallukas.

Mis võtta haiglasse kaasa? Mida teha oma kehaga enne sünnitust, et kõik valutumalt läheks? Pereisa Kardo on valmis pakkinud haiglakoti, kuid Malluka arvates on mõned asjad veel siiski puudu ning neil tuleb taas poodi minna.

Samuti ei ole raugenud Malluka tohutu soov ja jõud nende kodu aina viimistleda ja kaunimaks muuta. Paraku ei ole ülejäänud pere sama agar.

Kell tiksub ja iga hetk võib juhtuda, et tuleb ette võtta sõit sünnitusmajja. “Ma olen 100% sünnituseks valmis, sest kõik halvad asjad, mis saavad juhtuda, on juba minuga juhtunud. Kohtusse anti, ohatis tuli, nohu ja köha on ning lekin pissi,” on Mallukas oma vaimu valmis pannud.