TOP 5 | Uudised juhivad! Millised saated ja sarjad on meie telekanalite ekraanidel kõige kauem jooksnud? 

"Pilvede all" Madis Sinivee/Kanal 2

Kolme õe elust rääkiv sari "Pilvede all" jõudis esmakordselt ekraanile 2010. aasta 8. septembril. Kertu, Mari ja Pireti tegemistest rääkiv sari on eestlaste seas ülimalt populaarne, see on pidevalt teletopis ning on kolmel korral valitud Eesti meelelahutusauhindade jagamisel parimaks teleseriaaliks. Sarja nimilugu "Väike valge vale" esitab Mariliis Jõgeva. Laulu muusika autor on Hendrik Sal-Saller ning teksti on kirjutanud Berit Sal-Saller. Sarja produtsent on Toomas Kirss, stsenarist Eleonora Berg. Sel hooajal jõuab "Pilvede all" 250. episoodini.