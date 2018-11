VÄHE VAATAJAID? „Su nädal kõlab tuttavalt“ kaob eetrist 

„Tegemist on küll väga hea saatega, millel on väga head tegijad, kuid vaadatavus ei olnud kahjuks selline nagu ootasime,“ kommenteeris Kanal 2 peaprodutsent Kaspar Kaljas Diktorile.

„Ma hetkel ei ütleks, et otsus on lõplik. Kuid mingi aeg tagasi pidime otsuse tegema, et vähemalt selleks hooajaks peame tegemise lõpetama. Vaatame, kui viimased osad tulevad menukad ja hakatakse seda tagasi nõudma, siis uks on lahti,“ lisas Kaljas.