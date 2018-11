Saated KURB! Suri tänases “Kodutundes” abi saanud pereema Televeeb , täna, 21:47 Jaga:

Kanal2

“Kodutunne” käis tänases saates külas Viljandimaal elaval perel, kus kasvab viis last. Suurimaks mureks oli pereema tervis, kellel oli seljataga võitlus vähiga. Nüüd teatas saatemeeskond oma Facebookis, et pereema on meie seast lahkunud.