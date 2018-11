Asfaltitehase haisuga hädas olevad lasnamäelased: “Inimesed on nagu mingi praht!” 

Tehas tekkis elanike sõnul karjääri põhimõtteliselt üleöö, hais tekitab inimestel peavalu ega lase kodus aknaid lahti hoida. Sotsiaalmeediasse on tekkinud ka Raadikul elavate inimeste grupp, et haisu vastu võidelda.

“Mina arvasin alguses, et keegi põletab tühermaal rehve, aga siis hakkas see hais tulema esmaspäevast reedeni,” sõnab üks Raadiku elanikest. “Ma olen siin elanud seitse aastat. Ma olen invaliid ja mul on astma. Ja ma ei saa selles korteris elada. Mul on iga 20-ne minuti tagant astmahoog. Kas nii on võimalik elada?” küsib teine elanik.