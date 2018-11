Pankrotis ilusalongi järelmaksu arvetega kimpus olev proua peab pangale ikkagi pähemääritud kauba eest tasuma hiigelarve 

Anne sõitis Tallinnasse ja läks luksuslikku Radissoni hotelli, kus salong asus. “Ma soovisin teha endale midagi head ja mõtlesin, et tõesti on huvitav kui keegi minu eest hoolitseb ja teeb pai,” meenutab naine.

Salongis rõhutati Annele korduvalt, et naine peab oma näo eest hoolt kandma ning kordusprotseduurid on kindlasti vajalikud. Kui esimene kord tasuta, siis edasi tuli maksma hakata. Teisel korral tehtud protseduur ise oli aga väga valulik ning naine usub, et seda tehti nimme, sest pärast seda oli teda lihtsam moosida.

“Kraabiti ja kaabiti, siis patsutati, määriti mingit kreemi ja siis öeldi, et nüüd võite puhata,” meenutab naine protseduuri. Kui ta aga oma iluunest ärkas viidi ta ühte teise ruumi, kus oli pakk pabereid, millele naisel paluti alla kirjutada ja kaasa anti karp. Kuid Anne ei saanud siis ära, et oli allkirjastanud järelmaksu lepingu ja hõbedase karbi eest, mis talle kaasa anti, pidi ta tasuma ligi 2000 eurot. “Ma ei mõelnud üldse selle peale, mida ma hakkan maksma,” tunnistab ta nüüd. Kõik see juhtus pea aasta tagasi ja nüüd tulebki tal igakuiselt tasuta järelmaksu arvet.

Kui kuu aega hiljem talt tagasisidet küsiti ja ta tunnistas, et ei ole teenusega rahul, soovitati tal minna salongi ja see lõpetama. Tegelikkuses see nii lihtne ei olnud. Lepingu lõpetamine osutus Anne jaoks võimatuks. Seal tehti talle hea müügitööga veel üks leping ja nii seoti ta võlaorjusesse kaheks aastaks.

Ilusalongi, millele Anne iga kuu 64 eurot maksab, enam aga ei eksisteerigi. Pankroti halduri Kalle Mõtsniku sõnul polegi siin midagi teha, sest ettevõte kustutakse. Mis saab aga Anne rahast? Haldurisõnul tuleb järelmaksu arvest rääkida aga pangaga. LHV Finance juhataja Kadri Kiiseli sõnul oli ettevõtte äriplaan vägagi hea ja samuti majandusnäitajad. Kiiseli sõnul ei saa pank ettevõtte kohta midagi halba öelda. “Polnud ühtegi sellist märki, mis viitaks laiaulatuslikele probleemidele,” sõnas Kiisel. “Vb eesti kleindile oli harjumatu agressiivne müügistrateegia, mille kohta me andsime neile ka tagasisidet, et eesti klient väga ei poolda seda,” selgitab Kiisel, miks jätkati ettevõttega koostööd hoolimata arvukatest kaebustest.