Kurb uudis: ETV veteransari “Hercule Poirot” kaob eetrist 

“Detsembris ja jaanuaris pakuvad ETV ekraanil põnevust veel teisedki Agatha Christie elegantsed krimilood: "Witness for the Prosecution", "And Then There Were None" ja "Crooked House". Alates 23. novembrist sisustavad ETV reedest krimiõhtut armastatud Briti sarja “Midsomeri mõrvad” uued osad,” sõnab Annus.