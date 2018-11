„Kuuuurija“ kaubamärgi registreerinud advokaat Maksim Greinoman nõuab Katrin Lustilt tema saates osalemise eest ligi 400 eurot

Lust kirjutab juhtumist “Kuuuurija” veebilehel. “Greinoman, kes himustab "Kuuuurija" kaubamärki, süüdistas mind selles, et olin kasutanud ilma tema kui autori loata oma saates tema isiklikult välja mõeldud tummnäidendit ehk pantomiimi. Pantomiimi all pidas Maksim Greinoman silmas mulle sarvede tegemist või õieti mulle tundus, et ta tegi mulle sarvi,” kirjutab Lust.

Samal teemal Saated Katrin Lust käis külas temalt „Kuuuurija“ kaubamärgi kaaperdanud advokaadil, kes oli lõbusas tujus ja tegi naisele sarvi “Kui me loeme Prokuratuuri tehtud kuriteoavaldust, siis saame me teada, et tegu ei olnud siiski sarvede tegemisega, vaid see oli "kõrge kunstilise väärtusega pantomiim", millele laienevad kõik autoriõigused. Advokaat Greinoman hindas oma pantomiimi esitluse hinnaks 370 eurot ja seda tõsi küll juhul, kui see oleks olnud privaatne meelelahutus. Televisioonis esitatuna ta leidis, et tema pantomiim võib maksta kümneid kordi rohkem,” selgub Lusti artiklist.

Greinoman nimetas saates "sarvede" tegemist naljaks

Kõnealune "Kuuuurija" saade oli eetris 1. oktoobril. Seal sai näha, kuidas Lust läks saate nime kaaperdanud Maksim Greinomani otsima tema advokaadibüroosse. Mees uuris Lustiga kohtudes, et “Kes te, proua, olete? Esimest korda kuulen!”

Lustiga kaamera ees rääkimisest Greinoman huvitatud ei olnud. “Saatke päring, saate vastuse ühe kuu jooksul!” vastas mees tema küsimustele “Mis Kuuuurija teil on?” päris mees saatejuhilt takkapihta. “Mul on saade, mis on kestnud kaks aastat!” vastas Lust, mille peale Greinoman ütles, et tema ei vaata telekat ning korrutas nagu katkiläinud lint Lusti küsimuste peale, et ta saadaks päringu ja siis ta saab vastuse ühe kuu jooksul.

Kui Lust kaamerasse ütles, et niimooodi siis käitutaksegi, hüppas advokaat Lusti selja taha ning tegi talle "sarvi". “See oli nali, ärge võtke pahaks!” naeris Greinoman.