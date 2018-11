BLOGI, GALERII JA VIDEOD | „Su nägu kõlab tuttavalt“ viienda saate võitis Saara Kadak Silvi Vraidina

Tanja: "Ma üldse ei oodanud, et sinus on nii palju peidus. Mis sinuga juhtunud on? TÄiesti ebaotilikult käitud. Muidu oled tore, tuled laulad südamelaule ja nüüd ma vaatan küll, jah. Reaalselt vaatasin, et mingi nurga all ongi Tanel. Kõik tema enesekindlad suu.. see oli väga sarnane. Hääl oli ka sarnane, võib-olla mõneti oleks tahtnud tugevust, aga mida ma ikka jahun. Ülihea oli. Mulle meeldis ka see, et laval nautis ka Tomi Rahula. Sina ikka hämmastad mind."