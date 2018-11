Tanel Padarit parodeerinud Ott Lepland ise Padarilt nõu küsima ei läinud 

Kitarr, mida Lepland laval käes hoidis, polnud aga mingi suvaline, vaid päris ehtne ja Tanel Padari isiklik. „Eks ikka oli aukartustäratav, sest tegemist on, ma usun, Tanelile nii emotsionaaselt kui materiaalselt olulise instrumendiga,” tunnistab Ott. „Mina katsusin sellega ümber käia võimalikult leebelt. Mul muidugi on hea meel, et Tanel mulle selle pilli tõi, sest see andis kindlasti numbrile juurde,”

Seda, et Ott Lepland nüüd taas ansambli The Sun kokku kutsuks ja Taneli asemel bändis lavale astuks, kartma ei pea. „ Ma arvan ikka, et nii, nagu on olemas üks Tõnis Mägi ja üks Ivo Linna, nii on olemas üks Tanel Padar ja üks Ott Lepland. Kõik on siiski individuaalsed isiksused ja usun, et kõik me laulame oma laule. Sellised etteasted las jääda siia saatesse.”