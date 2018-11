Joel De Lunat kehastanud Lauri Liivi: grimm võttis ikka kolm tundi aega! 

„Seda vingerdamist ja tsirkusetegemist pidin ikka natukene õppima. Ma ei saa öelda, et ma nüüd iga päev sellist liikumist harrastan,” naerab ka Lauri ise veidi laval tehtud etteaste üle, tõdedes, et säärase liikumise selgekssaamiseks läks aega.

Kõige raskemaks peabki ta etteaste juures just lavalist liikumist. „Tal on selline naljakas, natukene veider liikumine ja kergus seal sees. Pidin ikka natuke kodus mõtlema, kuidas seda teha,” sõnab Liiv. „Ja eks häält ka. Numbriga sai vaeva nähtud ja ausalt öeldes - ka see grimm on vaevanõudev. See võttis ikka kolm tundi kokku aega,” tõdeb mees, et miski ei tulnud kergelt.