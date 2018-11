Viienda näosaate võitnud Saara Kadak Silvi Vraidi parodeerimisest: „Muidugi suured kingad, millesse astuda!” 

Saara Kadak annetas oma võiduraha Eesti laste ja noorte diabeediühingule Martin Ahven

Silvi Vraidi lugu „Olnut enam heaks ei tee” esitanud Saara tunnistab, et kerge see ei olnud. „Muidugi suured kingad millesse astuda! Tore, et ma sain hästi hakkama!” õhkab temast rõõmu soorituse üle.

Kui Saara saaks, võtaks ta Silvi Vraidilt üle tolle hääle. „Nii kihvt laulja oli, et täiesti uskumatu!” on ta vaimustuses, lisades, et tegemist on kindlasti tema uue lemmikuga. „Ma nii palju kuulasin tema laule ja vaatasin videod uuesti üle. Lihtsalt suu ammuli vaatasin, et milline laulja. Super!” jagub noorel naisel legendiks saanud lauljanna jaoks vaid kiidusõnu.