Koit Toome meenutab oma elu ainsat pimekohtigut: lõin viimasel hetkel põnnama 

“Mõnes mõttes andis see selle võimaluse ka, et kui muidu oli võim ajakirjanduse käes, siis see andis võimaluse, et saad ise reaalselt kirjutada ja keegi ei saa seda kuidagi keerata teistpidi,” toob Toome välja sotsiaalmeedia leviku positiivse külje.

Piret Järvis-Milder on aga sellest ajast saadik hädas olnud ka igasuguste libakontodega. “Identiteeti on küll püütud varastada. Neid minu nimelisi kontosid on siiamaani, see on jätkub probleem,” sõnab Milder, lisades, et tollal vaatas ka aegajalt Orkutist mitu Piret Järvist seal on. Selle probleemiga on ta ka Facebooki poole pöördunud ja palunud sellised kontod kustutada.