Kristiina Ojuland: kui surrogaatemadus oleks Eestis lubatud, oleksin isegi võinud lapsi saada 

Samal ajal on üles kerkinud aga väga palju teisi poliithakatisi nagu Eesti 200 ja elurikkuse erakond, kes üritavad järgmistel valimistel olla edukad. "Eesti 200-l on väga suured sõnad, ehkki ma ei näe seal konkreetsust. Kuna seal on ettevõtjad ja Alamäe, kes ettevõtjana peaks olema väga konkreetne inimene, ei kajastu see nende programmis," analüüsib Ojuland. "Raha on alati poliitikas väga tähtis, see erakond, kellel on kõige rohkem raha, on ka kõige suurem šanss võita. Muidugi loevad ka ideed, aga need kaks asja käivad alati koos."

Kõige värskemad Televeebi uudised otse sinu postkasti RÜE juht on praegu kunagine suusalootus Paavo Raudsepp. Ojuland ütleb, et tema poliitkarjäär on praegu pausil, mitte lõppenud. On pakutud, et RÜE võiks liituda EKREga, sest vaated paljuski kattuvad. Näiteks võttis Ojuland kõvasti sõna massiimmigratsiooni teemal, soovis keelustada koraani õpetust ning kutsus üles lõpetama homopropagandat. Endine liberaal ja europarlamendisaadik tõdeb, et EKRE on talle väga sümpaatne.

Endist välisministrit ei kutsutud isegi Eesti 100 peole

Ojulandi elukaaslane Raimo Kägu lahkus poliitikast poolteist aastat tagasi ning elab juba mõnda aega Itaalias. See tähendab visiitsuhet, mis sisaldab endas palju edasi tagasi lendamist. Ojuland ise teatas aasta eest, et keskendub edaspidi ärile ning hakkab edaspidi ärikonsultatsioone. Paraku ei ole praeguseks tulemusi ette näidata ja ekspoliitik ei soovi teemat kommenteerida.

Ojuland on pidanud videoblogi ning kajastanud seal kõike: kuidas ta Käguga kirsimoosi teeb, kuidas hantliga jõusaalis muskleid pumpab. Kuid enam tähelepanu sai naise videopostitus rüselusest naabrimehega, mis paljusid kulme kergitama pani.

Selle asemel, et endise Eesti välisministrina ja tipp-poliitikuna figureerida BBC või the Economist kaantel, figureerib naine meelelahutusajakirjanduses ning Tallinna TV-s. "Ma ei käi kuskil kollast ajakirjandust kaela tõmbamas, et tehke intervjuusid. Kindlasti mitte," kommenteerib Ojuland.

"Ma ei ole ise kindlasti artikleid kirjutanud ja teadlikult pärast seda, kui alustasime immigratsioonivastast võitlust, lihtsalt minu artikleid ei võetud kuskile, sest see jutt ei meeldinud kellelegi. Seetõttu ma ei hakanud oma aega selle peale kulutama, et lihtsalt sahtlisse artikleid kirjutada. Saan aru, täna paljud siiamaani peavad mind parketikõlbmatuks. Aga asjad Euroopas muutuvad, sõbrad, võtke rahulikult, ma tean, mul on õigus, mida ma räägin. See võib teile mitte meeldida, mida ma räägin, et massiimmigratsioon on Euroopas probleem tänapäeval, aga see on," ütleb ta.