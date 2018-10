"Troonide mängu" eelloo peaossa kinnitati superstaar! 

Pilootosa on tellitud stsenarist Jane Goldmanilt. Wattsi tegelaskuju detaile hoitakse saladuses, kuid on teada, et tegu on karismaatilise seltskonnadaamiga, kes varjab sünget saladust.

Naomi Watts septembris Veneetsia filmifestivali lõputseremoonial. TONY GENTILE

HBO teatel põhineb uue sarja pilootosa "Troonide mängu" alusteose "Jää ja tule laulu" autori George R. R. Martini ja inglise stsenaristi Goldmani (“Kick-Ass: Uus superkangelane“, „Kingsman: Salateenistus“) kirjutatud lool. „Troonide mängu“ eellugu jälgib maailma allakäiku kangelaste kuldajastust süngeimasse tundi. „Vaid üks on kindel: Westerose ajaloo võigastest saladustest ebalaste tõelise päritoluni, Ida mõistatustest legendaarsete Starkideni ... See on hoopis teine lugu kui see, mida me teame,“ kruvib HBO oma pressiteates pinget üles.