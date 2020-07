Sarjad Kolm ootamatut surma: kas muusikalisari „Glee“ on tõepoolest neetud? Televeeb , täna, 14:17 Jaga: M

Naya Rivera Foto: Reuters/Scanpix

Telesarja "Glee" staar Naya Rivera jäi kolmapäeval Los Angelese kesklinnast umbes 56 miili loode pool asuvas Piru järves kadunuks ja tema surnukeha on siiani leidmata. Rivera pole kahjuks esimene noortesarjas kaasa löönud näitleja, kes manalateele on läinud. Kas tõesti on seriaal neetud?