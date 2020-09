A1000 kaupluse juhataja Einar Visnapuu kimpus poevarastega: neil on pahatihti rohkem õigusi kui meil 

Tohutu tunglemine piiripunktis asuvas alkoholipoes on kestnud aastaid ja ka siis, kui aktsiisipoliitika muutus, käivad inimesed seal edasi. “Eesti ja Läti hinnavahe on ikkagi märgatav. Kaupluses on natuke alkoholi, ülejäänud on toidu- ja esmatarbekaubad. ” põhjendab Visnapuu. Poodides ei müüda ammu enam alkoholi, vaid saab osta kõike - leiba, saia, šampooni või aluspesu. Juurdehindlus Maxima ja Selveri poeketidel on Einari sõnul kõrge.

Visnapuu sõnul ei ole tema poodides päeva, mil midagi pihta ei panda, kusjuures ei ole need paari eurosed asjad, vaid poodidest varastatakse iga kuu kümnete tuhandete eest tavaari. “Meil on heaoluühiskond, kus kedagi ei karistata. Seega on tekkinud inimesed, kes süstemaatiliselt varastavad, nad saavad küll haldustrahve, aga varastamisest täielikult ei eemaldu.”

Karistused peaksid olema suuremad

Varguse eest, mille väärtus jääb alla kahesaja euro, karistatakse varast väärteo korras rahatrahviga kuni 1200 eurot või arestiga ja vähemalt kahesaja euro väärtuses asja varguse eest karistatakse juba kriminaalkorras rahalise karistuse või kolmeaastase vangistusega. “Sellegipoolest varastavad nad edasi. Meil on piisavalt juhtumeid, kus varas kaob mingiks ajaks ära, kuid on varsti jälle tagasi,” tõdeb Visnapuu.

“Üks episood ei oleks iseenesest hullu, aga kui see varastega tegelemine muutub igapäevaseks tööks, hakkab see närvidele käima,” sõnab Visnapuu. Mees palkas poodidesse isegi detektiivid, kelle ülesandeks on ainiti varganägusid hiilida. “Kui politsei räägib, et vargused on statistiliselt languses, siis mina seda ei näe. Selle probleemiga seisavad silmitsi kõik poeketid. Asi hakkas sellest, et Sotsiaaldemokraadid tegid eelnõu, kus alkoholi osakond peab poes olema eraldatud seintega. See tekitab väga hea koha, kus kurjasid plaane täide viia,” tõdeb ta.

Visnapuu arvab, et vargad Eesti politseid ei karda, sest kriminaalmenetlus ootab varast ees vaid siis, kui tegu on süstemaatiliste vargustega ehk inimene on tabatud vähemalt kolmelt varguse episoodilt. “Õudne, et poevargused on nii-öelda pisikuriteod, millega tegeletakse vaid siis, kui aega on. Ma usun, et vargus on vargus: pole vahet, kas näppad viiekümne sendi eest limonaadi või miljon eurot. Poevargustega ei viitsi eriti keegi tegeleda,” tõdeb mees ja lisab, et karistused peaksid olema suuremad, et inimesed mõteksid enne, kui varastavad.