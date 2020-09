„Klassikatähtede“ konkurss jätkab: võistlustules on kuus noort muusikut 

Saate formaadi autori Timo Steineri hinnagul on "Raamist välja" ülesanne noortele muusikutele üks keerukamaid. "Enam ei piisa sellest, et kaunilt publikut sulatades pilli mängida. Nüüd on vaja loovust, on vaja katsetamise julgust ja koostööinnukust, et kahe kunstiliigi kohtudes tekiks uus, senikogematu ja erutav kunstivorm," selgitab Steiner. Varasemate hooaegade jooksul on selles voorus nähtud iluvõimlejaid, tantsijaid, mustkunstnikke ja trikijalgpallureid. Põnevaid kooslusi on oodata ka sel korral.