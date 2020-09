Kevadel uuel töökohal alustanud Uudo Sepp lõi juba käega: tundsin, et lihtsalt tulen ära 

Aga miks valis saarlane maakleritöö ja kas mikrofon ongi nüüd lõplikult käest pandud? „Ma naudin inimestega suhtlemist! Aga laulmist pole ma kuhugi jätnud! Mul isa on alati öelnud, et olgu plaan B ja C ka olemas.“

Miks muusik taaskord valdkonda vahetas? „Keskendun koolile ja liiga palju asju oli korraga. Maakleril on vaja väga kõva kogemust, ja just tänu sellele tundsin, et lihtsalt tulen ära, et nüüd on kool ja see on palju tõsisem,“ rääkis Sepp TV3 „Duublile“.