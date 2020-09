Ott Sepp kriisipausist: kolm kuud oli okei, aga aitab küll 

„Ei, see oligi see aeg, kus ma sain enda jaoks aja maha võtta,“ sõnas Ott, aga tunnistas, et kolm kuud oli okei. „Aga aitab küll!“

Näitleja loodab, et koroona tõttu ei pandaks lõplikult asjad kinni. „See oleks jama. Mul ei ole mitte mingeid oskusi. Ma oskan ainult ühte lolli, ebavajalikku professiooni, mis on millegi pärast olemas. Et ma peaks hakkama ehitama või oma kätega midagi tegema... ei – siis on jama.“