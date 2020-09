Eesti Seriaal „Reetur“ kandideerib Euroopa mõjukaimal meediakonkursil parima lavastusliku telesarja tiitlile Toimetas Katharina Toomemets , täna, 17:35 Jaga: M

Tambet Tuisk "Reeturis" Foto: Kalle Veesaar

Euroopa mõjukaim meediakonkurss Prix Europa avalikustas tänavused nominendid ja lõppvalikusse on jõudnud suisa kolm eestimaist programmi: ERR-i ja Elisa koostöös sündinud telesari “Reetur”, ETV dokumentaalfilm “252 päeva üksindust” ning Raadioteatri kuuldemäng “Othello”.Euroopa parimaid tele-, raadio- ja digitaalprogramme koondaval Prix Europa festivalil jagatakse auhindu üheksas kategoorias. Festivalile esitati kokku üle 600 töö, mille seast valis sõltumatutest ekspertidest koosnev žürii auhindadele kandideerivad nominendid.Esimest korda on Eestist jõudnud lõppvalikusse korraga kaks telesaadet. Parima lavastusliku telesarja kategoorias on finalistide sekka jõudnud ERR-i, Elisa ja produktsioonifirma Kassikuld koostöös valminud “Reetur”, mis võistlusel konkureerib kõrvuti 26 teise Euroopas valminud sarjaga. “Reetur” on seni olnud nähtav Elisa vaatajatele, kuid jõuab juba reedel, 18. septembril ka ETV ekraanile. Kui telesarja kategoorias on Eesti ka varem olnud esindatud, siis