VIDEO | Sander Rebane pornosõltuvusest: see tekib hetkel, kui inimene jääb kuidagi üksi 

Märt Avandi tunnistas depressioonist rääkides, et see tunne on peaaegu väljakannatamatu. "Värvid kadusid sõna otseses mõttes ära," sõnas ta ja rõhutas, et kuigi ta sai aru, et näiteks puulehed on rohelised, siis kõik oli ühtlaselt hall. "Õhtuti oli tavapärane, et hakkasin ilma igasuguse põhjuseta nutma, sellised nutuhood olid, et ma oskasin juba seda ette näha ja leida endale mingisugune nurgake, kus keegi ei näe. Vahel juhtus seda ka ootamatutel hetkedel - pidin ülikooli loengust välja tormama, sest nutt tuli peale."

"See saade räägib meist kõigist, oled sa kuulus või vaene, oled sa suur või väike, vahet ei ole, vaimne tervis on meil kõigil ja parem oleks, et kui see oleks korras," selgitas Kadi, et saade ei räägi kuulsuste probleemidest.

Peaasjade keskuse tegevjuhi Anna-Kaisa Oidermaa sõnul on umbes pooltel inimestel elu jooksul mingisugune vaimse tervise raskus. "Parem oleks hakata nende probleemidega tegelema siis, kui asi ei ole veel nii hull, et peaks kuhugi pöörduma," tõdes ta, lisades, et oma vaimse tervise eest peaks igapäevaselt hoolitsema.

"Ega see maailm oli kõike muud, kui tore. Neid sõnu, mida ma toona üksi kuskil nelja seina vahel kasutasin, ei hakka ma siin kasutama, aga see oli rõve. Rõve aeg oli. Vastik, keeruline, raske - iseendaga maadlemine," tunnistas näitleja Juss Haasma, et end uuesti leida ning rahu teha, võttis meeletult kaua aega.

Saatejuht Gaute Kivistikul on elu jooksul olnud alkoholiga probleeme, kuid viimased 13 aastat ei ole ta praktiliselt üldse tarvitanud. "Kaks aastat tagasi proovisin oma sünnipäeva puhul suutäie handsat," sõnas ta ja tõdes, et nende aastate jooksul on ta ära tarvitanud võib-olla ka kaks-kolm pudelit õlut. "Ma olen igati plussis, sest keldrisse on kõvasti alkoholi kogunenud, seega majja tuleb rohkem sisse kui läheb välja."