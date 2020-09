VIDEO | Vikaardiakon Igor Gräzini mitmed vaated lähevad kiriku pealiinist lahku 

Tartus eesti-vene peres sündinud ja lapsepõlvesuved Venemaal veetnud Igor õppis ülikoolis juurat ja kaitses Moskvas õigusteaduste doktorikraadi, kui üle Nõukogude Liidu rullus perestroika. 1989 valiti ta Eestist NSV Liidu Ülemnõukogusse, jagas kabinetti hilisema Venemaa presidendi Boris Jeltsiniga ja võinuks teha sama lennuka karjääri kui Marju Lauristin või Siim Kallas.

Gräzin kasutas aga raudeesriide langemist ja siirdus Ameerikasse Notre Dame'i ülikooli õppejõuks. Seetõttu on Gräzin olnud nii Nõukogude Liidu kommunistliku partei kui ka USA vabariikliku partei liige. Kodumaal kuulus ta 1994. aastal Reformierakonna asutajaliikmete sekka, jõudis viiel korral riigikogusse ning põgusalt, kaheksaks kuuks asendusliikmena ka europarlamenti. Ligi 30 avalikkuses veedetud aasta jooksul on sõnakas mees olnud nii mõnegi sekelduse ja skandaalikese peategelane, kuid nüüd, 68aastaselt tegi näiliselt täieliku kannapöörde.

"See oli kuskil kuus-seitse aastat tagasi, kus mul olid ikka väga segased arusaamad kõigist nendest vaimuasjadest ja ma läksin rääkima Urmas Viilmaga, meie peapiiskopiga," sõnas Gräzin "Pealtnägijale". "Ta vaatas mulle pikalt otsa, muigas, isegi vangutas kergelt pead ja ütles, et siit samast, kui sa siit uksest välja lähed, kui sa sinna poole keerad, siis hakkab sinu usutee ja kui sa tahad seda teed minna - proovi. Ei tule välja, pole lugu. Tuleb välja - ma arvan, et see peaks sulle meeldima."

Gräzini jutust koorub, et teekond jumalani on kombinatsioon uudishimust ja isiklikest tagasilöökidest. "See on tegelikult niimoodi, aju lihtsalt lakkab töötamast. kusjuures ta lakkab töötamast mitte ainult mõistuses, vaid ka jalad käed ja kõik see," selgitas Gräzin.

"Ma arvan, et depressioon kindlasti on üks selliseid haigusi, mille ajal inimene peab väga sügavuti endasse vaatama, ta tegeleb rohkem kõigi selliste vaimsuse hinge hakkamasaamise küsimustega ja võib-olla see andis väikese tõuke. Ehk kui oled ise olnud puntras, oled leidnud jõudu, saanud abi sellest välja tulla, siis kindlasti on ju soov sedasama teadmist jagada," sõnas Gräzini abikaasa Maret Maripuu.