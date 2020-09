Isa seksuaalse väärkohtlemise osaks langenud naine: mulle öeldi, et kui ma piisavalt kõvasti ei karju, olen ise süüdi 

Juba aasta aega on Eestis tegutsenud uus tugigrupp lapsena seksuaalselt väärkoheldud täiskasvanutele. Grupi tegevus on tundliku teema tõttu kõrvalistele varjatud. Kadri räägib oma loo „Pealtnägija“ kaamera ees. „Ma ei saanud küll siis aru, ma olin seitse. Vahekorda kui sellist ei ole kunagi olnud, aga ta on teinud seda oma kätega,“ räägib Kadri loo, mille kuuldavale toomine isegi nelja silma all on eneseületus.

Gruppi, mis koondab lapseeas seksuaalselt väärkoheldud täiskasvanuid rahastab sotsiaalkindlustusamet Ohvriabi programmi alt ning seda veab seksuoloog Rita Holm. „Me ei küsi, mis on su kodune aadress või kui vana sa oled. Meie gruppi saab tulla täiesti anonüümselt, sa võid endale ise mingi uue nime mõelda,“ räägib Holm ja lisab, et nad küsivad isegi seda, kas inimene tahab, et teised tugigrupi liikmed teda tänaval teretavad või ligi tulevad.

Kadri otsustab oma näoga loo ära rääkida sest tema sõnul sõnum väärib seda. „Abi tegelikult on olemas. Ja kuigi mina täna tunnen ennast ikka veel süüdi ja hirmu, siis tegelikult ma tean, et see ei ole minu süü ja hirm ja häbi ei ole minu oma. See ei ole kellegi oma, kes on laps ja kellele on liiga tehtud,“ räägib Kadri. 27aastane naine tunnistab, et ei ole veel oma tervenemisprotsessiga lõpule jõudnud, kuid on kriisiosast üle saanud. „Kriisiosa on ka üleelatav, aga ma ei soovita kellelgi seda teha üksinda.“

Kadri kasvas Lõuna-Eesti väikelinnas, nende pere oli usklik, isa töötas ühtaegu avalikus ametis ja kuulus koguduse juhatusse. Kadri sõnab, et tema esimesed mälestused on hirmust. „See algas siis… ma arvan, et ma olin viiene, kui ma…“ räägib Kadri, end vahepeal kogudes. „Olin viiene, kui ma ei tahtnud elada. Tahtsin endale haiget teha. Ma ei saanud aru, miks.“

Kadri nõusolekul kommenteerib lugu „Pealtnägijas“ ka naise terapeut Kait Sinisalu, kelle sõnul on Kadril komplekstrauma järgne stressihäire. „Kui ma olen sõltuv sellest väärkohtlejast, olen nõrgem, kardan, siis agressioon ei kao, ta pöördub minu sisse ja vastu. Äärmuslik ongi enesetapp,“ selgitab Sinisalu, et ohvri allasurutud agressioon pöördub tihti enda vastu, millest ka enesehävituslikud mõtted. Kadri ütleb, et murdus inimesena siis, kui oli äsja saanud 7aastaseks. „Kui ma viiesena tundsin lihtsalt hirmu, aga see hirm oli väline, siis see oli hetk, kus ma juba puiklesin vastu,“ räägib Kadri, kes oli enda sõnul väga sõnakuulelik laps.

„Minu jaoks algas üks stsenaarium alati kõditamise või lihtsalt füüsiliselt nurka surumisega, noh, ja siis pooleldi kõditamisega. Teine stsenaarium oli see, et nii-öelda igasuguste põhjendustega, kas ema pärast või mille iganes pärast. Emal oli juba tegelikult vähk diagnoositud, siis, et midagi on vaja kontrollida, et mul ikkagi on hästi kõik. Minu isiklikes piirkondades,“ kirjeldab Kadri šokeerivaid juhtumeid oma elust. Seda kõike tehti seksuaalse erutuse eesmärgil? „Jaa, seal ei ole ju põhjust, miks peaks üldse midagi sellist tegema. Miks peaks lapse või teismelise alakeha üldse puutuma või veel enam uurima ja sellesse sisenema. Selleks ei ole põhjust,“ ütleb Kadri „Pealtnägijale“.

Kadri elus käisid füüsiline vägivald ja seksuaalne väärkohtlemine käsikäes, kõige sellega kaasnes lakkamatu vaimne pinge. „Ühelt poolt luuakse ühist saladust, et see on meie saladus, me ei räägi sellest kellelegi. On olnud juhtumeid, kus isad on öelnud lapsele, et kui sa ainult hingad, valan ma su ema happega üle – mitte ainult, et ma tapan, vaid, et ta peab piinlema,“ räägib Sinisalu oma praktikast.