Ott Tänaku dokfilmi autor Kaidi Klein: meil on 150 tundi materjali ja otsustasime ka sarja teha 

Filmi jaoks võeti kaadreid üles lausa 13 riigis ning et head kraami jagub, jõuab see nüüd teleekraanidele. Kaidi ütleb, et suurem osa sarjast on selline materjal, mida filmis ei ole või on seal vaid põgusalt kajastatud. „Käisime näiteks Austraalias, Mehhikos, Portugalis, Hispaanias ja Jaapanis, kuhu 2018. aasta hooaja lõpus Toyota meeskond lennutati. Filmis on ainult paar kaadrit, kuid meil on sealt palju eksklusiivset sisu – näiteks, kuidas Otiga Jaapani metsas Toyota Supra reklaami filmiti ja teda koheldi nagu Hollywoodi staari,“ kirjeldab Klein.

Sari ei ole toimetaja sõnul kindlasti vaid rallifännidele mõeldud. „Juba esimeses osas on väga suur osa ka Oti abikaasal Janikal. Näiteks näeb, kuidas Janika ja Ott presidendi vastuvõtule minema hakkavad, isegi seda saab teada, milline kleit Otile meeldib,“ paljastab Kaidi.

Janika ja Ott teel presidendi vastuvõtule. Foto: Sterotek film

Kui Otilt rumal küsimus küsida, saad väärilise vastuse

Filmi „Ott Tänak - The Movie“ käis kinos vaatamas pea 97 000 inimest ning Kaidi tunnistab, et ei arvanud, et vaatajaid nii palju koguneb – just nimelt seetõttu, et dokumentaalid ei kipu just eriti populaarsed olema. „Enne meid kogus „Tuulte tahutud maa“ rekordiliselt üle 40 000 vaataja…“ meenutab Kaidi. Enne esilinastust panid nad tiimiliikmetega kirja ennustused, kui palju Tänaku film rahvast kinno meelitab. „Mõtlesin, et olen väga optimistlik ja panin 50 000. Seda, et filmi 97 000 inimest vaatab, ei osanud me keegi unes ka näha!“ Kaidi ütleb, et on kuulnud inimestest, kes filmi vaadanud neli või viis korda ning samuti on ta saanud positiivset tagasisidet naistelt, kes ei pruugi isegi rallifännid olla, vaid on filmi kinno koos meestega vaatama läinud. „Nad said suure emotsiooni ja elamuse osaliseks. See film on inspiratsiooniks ka noortele, et mitte kunagi ei tohi alla anda ja alati tuleb püüelda oma eesmärkide poole.“

Janika Tänak ja Maarja Järveoja hotellis rallide ajal kiiruskatsete otseülekannet jälgimas. Foto: Sterotek film