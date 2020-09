Saated Kasulapsi kiusanud Malle Kobin: ma ei tunne, et oleksin süüdi nendes kuritegudes, milles mind kahtlustatakse Merilyn Närep , täna, 21:00 Jaga: M

Foto: Kuvatõmmis saatest

2013. aastal aasta ema tiitliga pärjatud Malle Kobinit süüdistati tänavu veebruaris, et ta on neli aastat väärkohelnud viit kasulast. 24. augustil tunnistaski Pärnu maakohus naise süüdi omastamises, alaealiselt seadusliku aluseta vabaduse võtmises ja laste kehalises väärkohtlemises. Kuritegude eest mõisteti Kobinile liitkaristusena neli aastat ja kuus kuud reaalset vangistust. Kobin on otsustanud rääkida omapoolse loo saates „Kuuuurija“.