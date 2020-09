SARI PEAAEGU PURGIS! Mart Sander „Naiste sõja“ filmimisest: kuussada lehekülge stsenaariumi, kõik stseenid läbisegi! 

"Otsustasime seekord filmida teisiti – mitte kronoloogiliselt seeria seeria järel, vaid lokatsioonipõhiselt – kõik stseenid magamistoas, kõik stseenid salongis. Töösse läksid korraga ligemale 300 erinevat stseeni!" kirjeldab Sander. "Küll aga on seda raske ellu viia. Tüdrukud väljuvad näiteks toast fuajeesse esimesel võttepäeval, räägivad fuajees kahekümnendal võttepäeval ja liiguvad fuajeest edasi kööki kümnendal võttepäeval. Riided, meik, soengud ja ehted peavad neil olema aga samad, samamoodi ka valgustus ja rekvisiidid," räägib sarja autor. "Selle asja nimi on ”continuity” ja Hollywoodi filmides on selle jälgimiseks terve meeskond. Kui ühekorraga on töös viie täispika filmi jagu materjali, ei suuda inimmõistus kõike meeles pidada ja vahel ei aita isegi tabelid ja märkmed."