„Hingesoojus“ palub abi! Kristi Loigo: tasuta asju pole olemas 

"Otsime lastele kahte voodit suuruses 90x200. Hetkel ei ole tulnud ükski mööblipood meile vastu, kuid lastetoa remont on juba järgmisel nädalal. Kuna täna annetusi saade veel ei saa, siis on kogu meie ettevõtmise finantseerimine Kanal 2 õlgadel ja uskuge mind need summad, mis täna kodude korda tegemisse on pandud, ei ole vàikesed. Tänaseks oleme teinud korda juba kolm kodu ja esimene Hingesoojuse saade on eetris 15. oktoobril. Niiet kui soovid meid aidata, siis jaga palun seda kuulutust kui tead kedagi, kes sooviks ühe toreda suurpere ellu veidigi hingesoojust tuua," on kirjas "Hingesoojuse" Facebook lehel.

"Vaadates tänast Kodutunde koopia üleskutset Katrin Lusti poolt siis hakkab ta isegi aduma, et tasuta asju pole olemas ja taolise saate tegemine on väga kulukas ettevõtmine. Ilmselt on meie endine assistent Heveli Veersalu, kes näeb oma elu võimalust, asuda meie poolt aastate jooksul loodut üle võtma saatejuhi rollis, jaganud nippe, kuidas kõik tuleb tasuta," kirjutab Kristi Loigo "Kodutunde" nimel.

"Teadmata, kuidas tegelikult "Kodutunne" toimib abistaja ja ettevõttena. Veersalu sõnul jäi ta päeva pealt töötuks, kuid töötuks jäi tegelikult terve meeskond, kellel erinevalt Veersalust on toita ja katta veel ka lapsed! Ja selle taga on Veersalu ebaaus konkuretns, mille osas "Kodutunne" on tegemas karme samme sest "Kodutunne" on alati olnud südamega asja juures ning see on meie elutöö projekt. Alustasime aastaid tagasi kandes kõik kulud ise! Nüüd, kus Kodutunde meeskond on kasvanud nii professionaalsete tegijate kui ka koostööpartnerite osas, on saade pandud Kanal 2-e poolt pausile.Nüüd, kus saame aidata rohkem kui kunagi varem! Miks? Selle asemel kopeerib Lust "Kodutunde" saadet ja tunnistab isegi, et need summad, millest meedia saate osas sõna võttis olid naeruväärsed, ilma toetavate inimeste, koostööpartnerite ja annetusrahadeta seda saadet ära ei tee. On endiselt arusaamatu, miks tahetakse üle võtta toimiv süsteem, jäetakse päeva pealt tööta terve meeskond, kellel on aastatega kogunenud teadmised ja võimalused aidata neid, kes abi vajavad?" arutleb Loigo.