ÕL VIDEO | Parima intervjueerija tiitliga pärjatud Marko Reikop: presidendi intervjueerimiseks pidin ikka natuke vaeva nägema 

Reikop tõdeb, et auhindu ja tunnustust saada on hea ja uhke tunne, kuid suure publiku ees auhinda vastu võtmas käia talle ei meeldi. "Mulle ei meeldi tegelikult sellised situatsioonid, mulle on omane eetris käia, inimesi intervjueerida, nendega suhelda, sellega ei ole mul probleemi, aga mulle ei meeldi kõne pidamine, selles ma olen tõesti vilets," arvab ta.

Ise Reikop intervjuud presidendiga oma parimaks ei pea. "Kuna see on aastat kokkuvõttev intervjuu, pidi teadma, millega president tegeleb. Lihtsam on intervjueerida teda nendel inimestel, kes ju pidevalt selle asjaga kursis on. Ma arvan, et see õnnestus normaalselt, ma ei usu, et see kõige parem intervjuu oli, aga käis küll, käis kah!" ütleb ta.

Kuna Reikop presidenti tihti ei intervjueeri eelnes sellele põhjalik eel- ja taustatöö. "See on üsna pikk ja tüütu, palju vaeva nägema, vaatama, mis president viimasel ajal teinud on, vaatama, mis ta on öelnud, mis võiks vaatajale huvitav olla selles kontekstis, kus on konfliktikohad. Kuna president on nii avalik persoon ja ta peab aastas 200-300 kõnet, siis tal on kogu aeg palju öelda. Võib ette kujutada, milline see eeltöö sellega on," räägib ta.

Reikopil täitub peagi 30 aastat ERR-i eetris ning intervjuude tegemine on tema jaoks igapäevane töö. Seetõttu närvi tal enne intervjuud enam sisse ei tule. "Närv tuleb sellisel hetkel, kui on väga täpselt vaja ajastada, et nüüd, täpselt sel ajal ja mine. Pigem ütleks, et ei tule närv sisse. Kui ma pean üksi lavale minema, kõik vaatavad mulle otsa, ma pean midagi rääkma, sellistel hetkedel tuleb," selgitab ta.

"Intervjuud tehes tuleb närv ülimalt harva. Siis, kui ma näen pärast esimese küsimuse küsimist, et mul on vaja inimesega kaheksa minutit rääkida ja vastaja tegelikult reaalselt üle ühe või kahe minuti ei vea välja, siis tuleb küll ennast kokku võtta ja positiivne närv sisse," lisab ta.

Nii pika ajakirjanikukarjääri peale on Reikopil meenutada ka äpardusi, mis intervjuusid tehes on ette tulnud. Näiteks on ette tulnud, et ta peab intervjueerima inimest, kelle vastuseid ta ei kuule. "Väga raske on tõesti teha intervjuud sellisel puhul, kui ma ei kuule ühtegi sõna, mida vastaja vastab. Ma lähen talle optimistlikult peale, ta räägib mingit kurba lugu ja ma tõesti ei kuule."