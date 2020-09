ARVUSTUS | „Märgatud Eestis“: Taavi Libe libedal jääl - üks kord libastus, teine kord jäi püsti 

Kui Taavi Libe veel “Duubli” diivanil istus, mängisin mõttega, et ehk pole see talle õige koht - raiskab ilmaaegu oma ajakirjanikupotentsiaali suvalistelt kuulsustelt mõttetuid küsimusi küsides, nagu see niisugustes meelelahutuslikes nn diivanisaadetes on ju paratamatus. Mulle tundus, et tal ei jätku umbses stuudios õhku. Parem mingi õue ja tehku reportaaže! Sotsiaalset närvi ja head silma peaks ju jätkuma, järeldasin kas või tema Õhtulehes ilmunud nutikalt kirjutatud ja olulisi teemasid hästi tabavate kolumnide põhjal. Seepärast asusin Libe uut reportaažisaadet suure põnevusega vaatama.

“Märgatud Eestis" avalugu oli kahjuks totaalne pettumus. Esimese hooga kahtlustasin, et siit saab doosi nn sotsiaalpornot - hale lugu vaesest pensionärist, kes on arvete maksmisega hätta jäänud. Õige pea sai aga klaariks, et Rakvere härral on nähtavasti ka palju muid probleeme peale rahamure - tegemist paistis olevat tegelasega, kelletaoliste kirjade ja telefonikõnede kohta öeldi vana kooli ajalehetoimetustes: “Kas tõesti täiskuu? Kellelgi radiaatorid igatahes juba tiksuvad.”

Lugu kukkus välja õige hüplik ja segane. Kui vanahärra oma kuivkemmergut ja kotitäit kalleid ravimeid näitas, võis vaatajal hakakata ju kaastundepoeg tekkima. Ka minu ema on Eesti Vabariigi vanaduspensionär ja eks ma kujutan neid muresid ette küll. Kui aga helistati Jüri Ratasele (õieti tema kõneposti) ja Jaanus Karilaidile, tundus see jant juba kõike muud kui tõsine. Samasugust ebakõla tekitasid saatelõigu lõpus ekraanile lükatud arvenumber annetuste kogumiseks (hämaraks jäigi, miks keegi peaks seda tegema ehk mis küll eristab just seda vaest pensionäri sadadest tuhandetest teistest, kes puha samasuguses olukorras) ja sellele kohe järgnenud kosjakuulutus, kus loo peategelane otsis parajalt siredat, lastevaba ja rikast naist.

Ega ma saanudki pihta, kas ma pidanuks naerma või nutma. Ei tahtnud õieti kumbagi teha. Kõneles see saatelõik Eesti pensionäri raskest elust või oli hoopis naeruvääristamine? Tundub, et kahte asja korraga teha ikkagi ei saa ja kokkuvõttes jäi sellest loost sant maik hammaste taha. Saate toimetajana oleksin sihukese loo eetrist välja jätnud. Selle taotlus jäi mulle tõesti täiesti arusaamatuks ja avaloona uuest saatesarjast esmamuljet looma ei passinud see küll kuidagi.

Burksi-intriigid nagu “Võsareporteri” kuldaeg

Teise loo puhul ei jäänud õnneks mingit kahtlust, millega siin tegu - jabur-nukker Eesti külaelu, mille tragikoomikat oli sedapuhku tabatud võsapetsilikul moel. Olgu, möönan, et Peeter Võsa hoogu ja riuklikku sädet jääb Libel veel pisut puudu, aga eks ta ju alles alustanud. Küll jõuab oma maneere lihvida.

Kõik vajalikud komponendid külakomöödiaks olid olemas. Assamallas on teine teisel pool teed kaks konkureerivat burksiputkat, mis tähendab, et üle tee lendavad itsitama ajavad süüdistused. Kelle kotletid on värskemad? Kes laimab keda? Kes saatis kellele terviseameti kaela? Puudu ei jäänud korralik tatipritsimine, mille saatejuht kavalalt kaasa aitas - eks oleks siin võinud vinti rohkemgi peale keerata.